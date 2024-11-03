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Сегодня, 19:00

«Тулуза» выиграла у «Реймса»

Руслан Минаев
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«Тулуза» дома обыграла «Реймс» в матче 10-го тура лиги 1 — 1:0.

Гол на 84-й минуте забил Закариа Абухляль.

«Тулуза» набрала 12 очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата Франции. «Реймс» потерпел третье поражение подряд. Клуб набрал 14 очков и занимает 8-ю строчку.

Франция. Лига 1. 10-й тур
03 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:0
Реймс

ФК Реймс
ФК Тулуза
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 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
11
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
12
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
13
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
14
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
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