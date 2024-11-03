«Тулуза» выиграла у «Реймса»
«Тулуза» дома обыграла «Реймс» в матче 10-го тура лиги 1 — 1:0.
Гол на 84-й минуте забил Закариа Абухляль.
«Тулуза» набрала 12 очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата Франции. «Реймс» потерпел третье поражение подряд. Клуб набрал 14 очков и занимает 8-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|29-8
|26
|
2
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
3
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|16-9
|18
|
4
|Марсель
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|
5
|Ницца
|10
|4
|4
|2
|19-9
|16
|
6
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
7
|Ланс
|10
|3
|5
|2
|9-7
|14
|
8
|Реймс
|10
|4
|2
|4
|16-15
|14
|
9
|Страсбур
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
10
|Брест
|10
|4
|1
|5
|13-16
|13
|
11
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|11-11
|12
|
12
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
13
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
14
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
15
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
16
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.11
|21:00
|
Монако – Анже
|0 : 1
|1.11
|23:00
|
Лилль – Лион
|1 : 1
|2.11
|19:00
|
ПСЖ – Ланс
|1 : 0
|2.11
|21:00
|
Брест – Ницца
|0 : 1
|2.11
|23:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|2 : 0
|3.11
|17:00
|
Тулуза – Реймс
|1 : 0
|3.11
|19:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|3.11
|19:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|3.11
|22:45
|
Нант – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2
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