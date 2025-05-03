«Тулуза» дома обыграла «Ренн»

«Тулуза» дома победила «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев забили Янн Гбоо и Арон Деннум, единственный гол гостей на счету Арно Калимуэндо.

«Ренн» занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками. «Тулуза» идет на 12-й строчке — команда тоже набрала 38 очков, но уступает «Ренну» по дополнительным показателям.