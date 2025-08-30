«Тулуза» и «ПСЖ» встретятся в 3-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 августа. Матч на «Стад де Тулуз» в Тулузе (Франция) начнется в 22.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

30 августа 2025, 22:05. Муниципальный (Тулуза)

Ключевые события и результат игры «Тулуза» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре нашего сайта.

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На старте чемпионата Франции-2025/26 «Тулуза» обыграла «Ниццу» (1:0) и «Брест» (2:0). У «ПСЖ» также две победы — над «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0).