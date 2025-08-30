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30 августа 2025, 19:10

«Тулуза» — «ПСЖ»: трансляция матча чемпионата Франции

«Тулуза» и «ПСЖ» сыграют в чемпионате Франции 30 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Тулуза» и «ПСЖ» встретятся в 3-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 августа. Матч на «Стад де Тулуз» в Тулузе (Франция) начнется в 22.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.
30 августа 2025, 22:05. Муниципальный (Тулуза)
Тулуза
3:6
ПСЖ

Ключевые события и результат игры «Тулуза» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре нашего сайта.

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На старте чемпионата Франции-2025/26 «Тулуза» обыграла «Ниццу» (1:0) и «Брест» (2:0). У «ПСЖ» также две победы — над «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0).

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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