«Тулуза» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Тулуза» и «ПСЖ» встретятся в матче 22-го тура чемпионата Франции в субботу, 15 февраля. Игра пройдет на стадионе «Тулуза» и начнется в 23.05 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на ресурс.

Ключевые события игры «Тулуза» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур.

15 февраля 2025, 23:05. Муниципальный (Тулуза)

Встреча команд в первом круге в ноябре 2024 года завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

«Тулуза» набрала 27 очков в чемпионате Франции, в предыдущем туре сыграла вничью с «Осером» (2:2). «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками, ранее парижане победили «Монако» (4:1).