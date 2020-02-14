«Тулуза» продлила контракт с игроком сборной Того

Полузащитник Матье Доссеви продлил контракт с «Тулузой». Новое соглашение рассчитано еще на один сезон, до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Mathieu Dossevi przed?u?y? kontrakt z Toulouse FC do 2021 roku. #Mercato pic.twitter.com/UrFVcCDNhP — Mercato LIVE (@TransferLive5) February 13, 2020

32-летний Доссеви был приобретен «Тулузой» в августе 2018 года у «Метца» за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне бывший игрок молодежной сборной Франции, который сейчас представляет сборную Того, провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 передачами.