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«Тулуза» продлила контракт с игроком сборной Того

17:25
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Полузащитник Матье Доссеви продлил контракт с «Тулузой». Новое соглашение рассчитано еще на один сезон, до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний Доссеви был приобретен «Тулузой» в августе 2018 года у «Метца» за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне бывший игрок молодежной сборной Франции, который сейчас представляет сборную Того, провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 передачами.

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