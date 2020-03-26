«Тулуза» предоставила свою базу для борьбы с коронавирусом

«Тулуза» предоставила государству помещения своего учебного центра, расположенного на острове Рамир, рядом со стадионом, для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает La Depeche. В распоряжение префектуры перейдет здание с 40 изолированными комнатами и 65 кроватями.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется