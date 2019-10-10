«Тулуза» объявила об отставке Казановы
12:41
Официальный сайт «Тулузы» сообщает, что Ален Казанова отправлен в отставку с должности главного тренера команды. 58-летний французский специалист возглавлял команду с июня 2018-го.
— Клуб благодарит Алена Казанову за его приверженность и профессионализм в течение всех лет его работы в клубе, — написано в сообщении пресс-службы «Тулузы».
«Тулуза» с 9 очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Отметим, что этот уход стал вторым для Казановы. Ранее специалист тренировал команду с с 2008 по 2015 год.
Communiqu? officiel du Toulouse Football Club ce jeudi 10 octobre 2019.— Toulouse FC (@ToulouseFC) October 10, 2019
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