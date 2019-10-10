«Тулуза» объявила об отставке Казановы

Официальный сайт «Тулузы» сообщает, что Ален Казанова отправлен в отставку с должности главного тренера команды. 58-летний французский специалист возглавлял команду с июня 2018-го.

— Клуб благодарит Алена Казанову за его приверженность и профессионализм в течение всех лет его работы в клубе, — написано в сообщении пресс-службы «Тулузы».

«Тулуза» с 9 очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Отметим, что этот уход стал вторым для Казановы. Ранее специалист тренировал команду с с 2008 по 2015 год.