«Тулуза» и «Нант» сыграли вничью

«Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Нантом» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Четыре футболиста «Тулузы» отказались выходить на этот матч из-за акции в поддержку секс-меньшинств.

Игра была отложена на полтора часа из-за подозрительного пакета на стадионе.

«Тулуза» занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 43 очка. «Нант» располагается на 17-й строчке — 33 очка.