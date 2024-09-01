«Марсель» в большинстве обыграл «Тулузу» в матче лиги 1
«Марсель» на выезде победил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:1.
За гостей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, который забил на 16-й и 17-й минутах. На 27-й минуте игрок «Тулузы» Франк Магри получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.
На 52-й минуте защитник хозяев поля Чарли Крессуэлл забил в свои ворота. На 90-й минуте форвард «Тулузы» Шави Бабика забил единственный гол своей команды.
«Марсель» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает первое место в лиге 1. «Тулуза» находится на 13-й строчке с 2 баллами.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
2
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
4
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
6
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
7
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
12
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
13
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
14
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Тино Кадевере
Нант
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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