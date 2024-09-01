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«Марсель» в большинстве обыграл «Тулузу» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Марсель» на выезде победил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:1.

За гостей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, который забил на 16-й и 17-й минутах. На 27-й минуте игрок «Тулузы» Франк Магри получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 52-й минуте защитник хозяев поля Чарли Крессуэлл забил в свои ворота. На 90-й минуте форвард «Тулузы» Шави Бабика забил единственный гол своей команды.

«Марсель» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает первое место в лиге 1. «Тулуза» находится на 13-й строчке с 2 баллами.

Франция. Лига 1. 3-й тур
31 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:3
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
ФК Марсель
ФК Тулуза
0
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Неделя
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
2
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
3
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
4
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
5
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
6
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
12
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
13
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
14
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
15
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
18
 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 4 : 0
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 1 : 3
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 1 : 3
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
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Гифт Эммануэл Орбан

Лион

 2
П
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Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
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Тино Кадевере

Нант

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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