«Лион» в концовке вырвал победу над «Тулузой»
«Лион» в гостях обыграл «Тулузу» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Хозяева открыли счет благодаря голу Янна Гбоо на 14-й минуте. «Лион» отыгрался на 28-й минуте, в свои ворота забил защитник «Тулузы» Расмус Николайсен.
Победный мяч гостей на 90+4-й минуте забил Малик Фофана.
«Лион» (7 очков) поднялся на десятое место в лиге 1. «Тулуза» (5) идет 15-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
4
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
5
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
6
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
7
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
8
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
10
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
11
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 0
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 3
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|5
|1
|0
Новости