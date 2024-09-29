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«Лион» в концовке вырвал победу над «Тулузой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» в гостях обыграл «Тулузу» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Хозяева открыли счет благодаря голу Янна Гбоо на 14-й минуте. «Лион» отыгрался на 28-й минуте, в свои ворота забил защитник «Тулузы» Расмус Николайсен.

Победный мяч гостей на 90+4-й минуте забил Малик Фофана.

«Лион» (7 очков) поднялся на десятое место в лиге 1. «Тулуза» (5) идет 15-й в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 6-й тур
29 сент, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Лион

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лион
ФК Тулуза
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