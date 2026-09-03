«Лилль» победил «Тулузу» благодаря голу Уэды в дебютном матче

«Лилль» на выезде победил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 1:0.

На 73-й минуте гол забил вышедший на замену Аясе Уэда. Японец провел дебютный матч за команду, после перехода из «Фейеноорда» 1 сентября.

«Лилль» набрал 7 очков и лидирует в таблице Лиги 1. «Тулуза» с 1 очком — на 16-й строчке.