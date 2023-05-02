Гол Опенды принес «Лансу» победу над «Тулузой»

«Ланс» в гостях одержал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол на 33-й минуте встречи забил форвард Лоис Опенда. Для 23-летнего бельгийского футболиста этот мяч стал 18-м в текущем сезоне.

«Тулуза» с 41 баллом занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» располагается на третьей строчке с 69 баллами.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции по футболу с 75 очками. «Марсель» — второй с 70 баллами.