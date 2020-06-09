«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1

Национальный суд Франции признал законной классификацию команд в Лиге 1. Ранее сезон досрочно завершили из-за коронавируса. Перевод «Тулузы» и «Амьена» в Лигу 2 заблокировали, сообщает Get French Football News.

Теперь руководство лиги должно пересмотреть формат следующего сезона. Существует вероятность, что будет подана апелляция.

28 апреля Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 30 апреля было объявлено окончательное распределение мест в лиге 1 и лиге 2. Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, рассчитанном с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах. В Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс».