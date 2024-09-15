«Гавр» на выезде уступил «Тулузе», Кузяев провел на поле весь матч
«Гавр» на выезде потерпел поражение от «Тулузы» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 0:2.
Счет на 70-й минуте открыл Шави Бабика. За четыре минуты до окончания основного времени Янн Гбохо увеличил преимущество хозяев.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе своей команде и отыграл все 90 минут.
После этой игры «Гавр» с 6 очками опустился на 9-ю позицию в таблице лиги 1. «Тулуза» (5) располагается на 11-й строчке.
В другом матче дня «Реймс» обыграл «Нант» (2:1), а «Страсбур» и «Анже» сыграли вничью (1:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
Результаты / календарь
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34 тур
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|3 : 1
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|1 : 2
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|1 : 1
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|2 : 0
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
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