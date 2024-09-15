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Сегодня, 19:52

«Гавр» на выезде уступил «Тулузе», Кузяев провел на поле весь матч

Алина Савинова
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Кристиан Кассерес, Готье Льорис и Далер Кузяев (слева направо).
Фото Global Look Press

«Гавр» на выезде потерпел поражение от «Тулузы» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 0:2.

Счет на 70-й минуте открыл Шави Бабика. За четыре минуты до окончания основного времени Янн Гбохо увеличил преимущество хозяев.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе своей команде и отыграл все 90 минут.

После этой игры «Гавр» с 6 очками опустился на 9-ю позицию в таблице лиги 1. «Тулуза» (5) располагается на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:0
Гавр

В другом матче дня «Реймс» обыграл «Нант» (2:1), а «Страсбур» и «Анже» сыграли вничью (1:1).

Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Реймс
Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Анже
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Тулуза
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1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
5
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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ПСЖ – Брест
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15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
15.09 18:00
Нант – Реймс
 1 : 2
15.09 18:00
Страсбур – Анже
 1 : 1
15.09 18:00
Тулуза – Гавр
 2 : 0
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Ланс – Лион
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
Шави Бабика

Шави Бабика

Тулуза

 3
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 3 1 0
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