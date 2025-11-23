«Брест» обыграл «Метц» и прервал серию из шести матчей без побед в Лиге 1

В чемпионате Франции-2025/26 завершились три матча 13-го тура.

«Анже» на выезде обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Единственный гол забил Яссин Бельхдим на 16-й минуте.

«Лорьян» упустил победу над «Нант» — 1:1. Оба гола в матче забил защитник Чидози Авазьем.

«Брест» дома вырвал победу над «Метцем» — 3:2. За хозяев забили Пате Мбуп, Камори Думбия и Ромен Дель Кастильо.

«Брест» прервал серию из шести матчей бед побед в Лиге 1 и поднялся на 14-е место в турнирной таблице (13 очков).

«Метц» (11 очков) находится на 17-й строчке, «Лорьян» (11 очков) — 16-й, «Нант» (11) — 15-й, «Анже» (16 очков) — 11-й, «Тулуза» (16 очков) — 10-я.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

23 ноября 2025, 19:15. Муниципальный (Тулуза)

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

23 ноября 2025, 19:15. Божуар - Луи Фонтено (Нант)