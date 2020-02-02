Тухель жестко ответил Мбаппе, недовольному заменой

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель резко прокомментировал поведение Кильяна Мбаппе в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0). Лидер атак парижан был заменен в середине второго тайма при счете 5:0. Уходя с поля, Мбаппе демонстративно проигнорировал Тухеля.

— Я тренер, кто-то должен решать, кого заменить, как кого выпустить, — цитирует Goal Тухеля. — Он умный, он знает, что делать. Он не любит выходить на замену, не любит заменяться.

Это не очень хорошие моменты, но мы не единственный клуб, который с таким сталкивается.

Такие моменты негативно влияют на психологическое состояние команды. Я не сержусь, но мне обидно, потому что в таком поведении не было никакой необходимости. Я объяснил ему, почему так поступил, и так будет и в будущем.