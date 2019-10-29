Тухель раскритиковал своих игроков после разгромной победы над «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после разгромной победы в матче 11-го тура чемпионата России с «Марселем» (4:0) раскритиковал своих игроков за плохой второй тайм.

— Мы закончили игру в перерыве, и это не то, что я хочу видеть. Игра длится 90 минут, поэтому я не доволен своей командой. Мне совсем не понравилось выступление своих игроков, — цитирует Тухеля Canal Plus.

После 11 туров в активе «ПСЖ» 27 очков и лидерство в таблице. «Марсель» с 16 баллами идет на 7-й строчке.