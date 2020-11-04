Тухель пока не получал предложения о новом контракте от «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что пока не говорил с клубом о новом контракте. Нынешний договор немецкого специалиста истекает через восемь месяцев.

— Я слышу критику. У меня была несколько наивная идея, что после четырех титулов и одного финала меня перестанут допрашивать, — приводит слова Тухеля Sky Sports. — Пока от клуба не было никаких предложений по контракту. После всего, что я здесь сделал, для меня открыты все варианты, но в какой-то момент тебе придется перестать мечтать.

Напомним, при Тухеле «ПСЖ» в прошлом сезоне впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии».