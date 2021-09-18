Тухель оплатил операцию для ребенка своей домработницы в Париже и купил ей дом перед уходом из «ПСЖ»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед уходом из «ПСЖ» помог домработнице, которая следила за его домом в Париже, сообщает RMC Sport.
В 2018 году, когда немец возглавил «ПСЖ», он нанял домработницу филиппинского происхождения. Постепенно Тухель узнал о жизненных обстоятельствах женщины.
Оказалось, что у нее нет денег, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребенка. Тогда тренер решил покрыть все затраты на лечение.
За несколько месяцев до ухода из «ПСЖ» Тухель узнал, что женщина мечтает вернуться на Филиппины и воссоединиться со своей семьей. Перед уходом из «ПСЖ» в декабре 2020 года немец сделал ей щедрый подарок — купил дом в ее родной стране.
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