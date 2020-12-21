Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:0).

«Мы создали несколько моментов в тяжелой игре против очень сильной команды. Мы должны были забить гол, чего, к сожалению, сделать не удалось. Нам не хватило точности и немного удачи, но у нас получился хороший матч. Я очень доволен игрой, целеустремленностью, интенсивностью и дисциплиной, с которыми мы играли.

Нам не хватает сна и времени на восстановление. У нас слишком много травм, и после этого матча у нас их еще три. На подготовку к «Страсбургу» у нас всего два дня», — приводит слова Тухеля официальный сайт «ПСЖ».

«Лилль» с 33 очком расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая «Лион» с таким же количеством очков по дополнительным показателям. «ПСЖ» с 32 очками — на третьей строчке.