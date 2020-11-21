Тухель: «Не могу объяснить это поражение от «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Монако» в матче 11-го тура чемпионата Франции (2:3) отметил, что у него нет объяснений такого результата. Также он добавил, что впереди у команды важная игра с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

— Я не могу объяснить это поражение, могу только принять его, — цитирует пресс-служба клуба Тухеля. - Это была очень странная игра, мы все контролировали, забили голы, но затем потеряли концентрацию. Не знаю почему такое произошло, но такова реальность. Нам придется мобилизоваться, потому что завтра придется думать о «Лейпциге». Проанализируем эту игру с «Монако», но во вторник у нас важный матч, который будет как финал.