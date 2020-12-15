Тухель не исключает, что Неймар сыграет с «Лиллем» в воскресенье

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель утверждает, что травма форварда команды Неймара оказалась не слишком серьезной. По его мнению, у игрока есть шансы выйти на поле в матче 16-го тура лиги 1 против «Лилля», который состоится в воскресенье, 20 декабря.

«Травма Неймара не слишком серьезная, — цитирует специалиста Mundo Deportivo. — Завтра он пройдет дополнительное обследование. Не могу сказать, что он не сыграет против «Лилля», но в то же время это не является совершенно невозможным вариантом».

Ранее в французских СМИ сообщалось, что срок восстановления бразильца может составить 10-15 дней. Была информация о том, что у него не выявлено переломов.

28-летний Неймар в текущем сезоне провел 12 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

Матч «Лилль» — «ПСЖ» состоится 20 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.