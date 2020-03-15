Тухель не хочет, чтобы Кавани уходил из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попросил руководство клуба не продавать форварда Эдинсона Кавани. Немецкий специалист хочет, чтобы руководство приложило максимум усилий для удержания 33-летнего уругвайца, сообщает Sky in Germany.

Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с парижанами относительно перехода Кавани. «Матрасники» готовы подписать игрока, контракт которого заканчивается этим летом.

В текущем сезоне на счету уругвайца 4 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах лиги 1.