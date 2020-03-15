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Тухель не хочет, чтобы Кавани уходил из «ПСЖ»

10:05
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попросил руководство клуба не продавать форварда Эдинсона Кавани. Немецкий специалист хочет, чтобы руководство приложило максимум усилий для удержания 33-летнего уругвайца, сообщает Sky in Germany.

Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с парижанами относительно перехода Кавани. «Матрасники» готовы подписать игрока, контракт которого заканчивается этим летом.

В текущем сезоне на счету уругвайца 4 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах лиги 1.

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