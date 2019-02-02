Тухель хочет вернуть Рабьо в основную команду "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может вернуться в основную команду. Как сообщает RMC, главный тренер парижан Томас Тухель хочет убедить руководство клуба в том, что необходимо допустить француза к работе с главной командой, поскольку он может помочь "ПСЖ".

Напомним, что Рабьо был отстранен от работы с "ПСЖ", поскольку отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом. В то же время зимой хавбек не смог найти себе новый клуб, хотя им интересовались "Барселона", "Бавария", "Тоттенхэм" и "Арсенал".