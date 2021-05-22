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Тшуамени из «Монако» стал лучшим молодым игроком лиги 1 в сезоне

13:59
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Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции в сезоне-2020/21.

Также на эту награду претендовали Эдуардо Камавинга («Лилль»), Максенс Какере («Лион»), Софиан Диоп («Монако») и Амин Гуири («Ницца»). В 2020 году выбор лучших игроков Франции был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м лучшим молодым игроком лиги 1 стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который также был награжден как лучший игрок чемпионата.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 34 матча в лиге 1, в которых забил 2 гола, а также заработал 7 желтых карточек и одно удаление.

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