Тшуамени из «Монако» стал лучшим молодым игроком лиги 1 в сезоне

Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции в сезоне-2020/21.

Также на эту награду претендовали Эдуардо Камавинга («Лилль»), Максенс Какере («Лион»), Софиан Диоп («Монако») и Амин Гуири («Ницца»). В 2020 году выбор лучших игроков Франции был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м лучшим молодым игроком лиги 1 стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который также был награжден как лучший игрок чемпионата.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 34 матча в лиге 1, в которых забил 2 гола, а также заработал 7 желтых карточек и одно удаление.