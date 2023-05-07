Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Труа»

«ПСЖ» в гостях обыграл «Труа» в 34-м туре чемпионата Франции — 3:1.

Победу парижанам принесли голы Килиана Мбаппе, Витиньи и Фабиана Руиса. Единственный гол хозяев забил Ксавье Шавалерен.

После этой победы «ПСЖ» с 78 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1. «Труа» с 22 баллами остается на предпоследней строчке.