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7 мая, 23:36

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Труа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Труа» — «ПСЖ».
Фото AFP

«ПСЖ» в гостях обыграл «Труа» в 34-м туре чемпионата Франции — 3:1.

Победу парижанам принесли голы Килиана Мбаппе, Витиньи и Фабиана Руиса. Единственный гол хозяев забил Ксавье Шавалерен.

После этой победы «ПСЖ» с 78 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1. «Труа» с 22 баллами остается на предпоследней строчке.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 21:45. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:3
ПСЖ
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Труа
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лига 1: «Монако» обыграл «Анже», «ПСЖ» победил «Труа» и другие матчи 34-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
19
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 1 : 2
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 0 : 0
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 1 : 1
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 2 : 1
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 0 : 2
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 5 : 4
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 1 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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