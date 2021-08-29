«Монако» без Головина победил «Труа»

«Монако» на выезде победил «Труа» в матче 4-го тура чемпионата Франции. Монегаски переиграли соперника со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче, так как отбывал дисквалификацию за удаление в прошлой игре. Он уже находится в расположении сборной России.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Труа» — «Монако» — 1:2 (0:1)

Голы: Диоп, 40 (0:1). Агилар, 51 — в свои ворота (1:1). Диоп, 58 (1:2).

«Труа»: Гальон, Жиродон, Сальмье, Эль-Хаджам (Азамум, 72), Бьянкон (Домингес, 78), Куаме, Шамбо (Каборе, 55), Рипар, Тардье, Тугар, Бальде (Лумека, 78).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике, Марипан (Дисаси, 66), Бадиашиле (Матсима, 76), Тшуамени, Диоп (Матазо, 87), Фофана, Жан Лукас (Исидор, 65), Бен-Йеддер, Мартинш (Якобс, 87).

Предупреждения: Марипан, 28. Тшуамени, 48. Эль-Хаджам, 68.

Судья: Амель (Франция).

29 августа. Труа. Стадион «Стад де л'Об».