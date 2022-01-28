Три топ-клуба серии А претендуют на Кейлора Наваса

Кейлор Навас может в ближайшее время сменить лигу 1 на серию А

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в серии А, сообщает Todofichajes.

По данным источника, парижане планируют в будущем сделать постоянным вратарем Джанлуиджи Доннарумму, поэтому готовы расстаться с 35-летним футболистом. В голкипере заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Контракт голкипера истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл «на ноль».