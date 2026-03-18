Кафанов считает, что Сафонов может быть признан лучшим вратарем мира
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
«Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично. У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», — сказал Кафанов.
В этом сезоне 27-летний Сафонов провел в составе «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, 6 из которых на ноль.
Россиянин перешел из «Краснодара» летом 2024 года и вместе с парижской командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
|0
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0-0
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|22.08
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|Анже – Лилль
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|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|22.08
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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