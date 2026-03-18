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18 марта, 16:47

Кафанов считает, что Сафонов может быть признан лучшим вратарем мира

Константин Белов
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

«Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично. У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», — сказал Кафанов.

В этом сезоне 27-летний Сафонов провел в составе «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, 6 из которых на ноль.

Россиянин перешел из «Краснодара» летом 2024 года и вместе с парижской командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

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Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Виталий Кафанов
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 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
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9
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
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