Главный тренер «Страсбура» Жюльен Стефан раскритиковал судейство после завершения матча 2-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:4).

«То решение, которое судьи приняли в моменте с первым голом Икарди, это просто кошмар. Там был явный офсайд. Этот момент все изменил. Меня просто тошнит, что судьи засчитали этот гол», — цитирует тренера RMC.