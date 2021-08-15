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Тренер «Страсбура»: «Засчитанный гол Икарди — это кошмар»

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Главный тренер «Страсбура» Жюльен Стефан раскритиковал судейство после завершения матча 2-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:4).

«То решение, которое судьи приняли в моменте с первым голом Икарди, это просто кошмар. Там был явный офсайд. Этот момент все изменил. Меня просто тошнит, что судьи засчитали этот гол», — цитирует тренера RMC.

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Иван Шитик все материалы автора

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