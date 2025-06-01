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Черчесов — о Хвиче: «Он прибавил в командной игре. И гол забил мастерски, как умеет»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прибавил в командной игре.

— Как вам Хвича Кварацхелия?

— Очень хорош. Он заслужил свой гол в этом матче. Видно, что Хвича и сам старается быть в гуще событий, и партнеры его ищут, причем стараются выводить на оппонентов один в один, чтобы он мог максимально эффективно себя проявить. Ну и, конечно, Кварацхелия добавил в таком компоненте, как помощь партнерам в обороне. Именно Хвича поучаствовал в одном из самых показательных и символичных эпизодов этой встречи. Уже при крупном счете он бросился в сторону своих ворот догонять на фланге Дюмфриса и отобрал у него мяч. Кварацхелия явно прибавил в командной игре, ну а свой гол забил мастерски, как он умеет.

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0). 24-летний Кварацхелия отметился голом в этой игре. Всего он провел за парижан 25 матчей в сезоне-2024/25, забив 6 голов и отдав 7 результативных передач.

Станислав Черчесов о&nbsp;победе ПСЖ в&nbsp;финале Лиги чемпионов-2024/25.«Интер» закатали в асфальт — из игроков словно вынули батарейки». Черчесов — о Хвиче, Сафонове и победе «ПСЖ»
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Станислав Черчесов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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