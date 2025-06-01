Черчесов — о Хвиче: «Он прибавил в командной игре. И гол забил мастерски, как умеет»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прибавил в командной игре.

— Как вам Хвича Кварацхелия?

— Очень хорош. Он заслужил свой гол в этом матче. Видно, что Хвича и сам старается быть в гуще событий, и партнеры его ищут, причем стараются выводить на оппонентов один в один, чтобы он мог максимально эффективно себя проявить. Ну и, конечно, Кварацхелия добавил в таком компоненте, как помощь партнерам в обороне. Именно Хвича поучаствовал в одном из самых показательных и символичных эпизодов этой встречи. Уже при крупном счете он бросился в сторону своих ворот догонять на фланге Дюмфриса и отобрал у него мяч. Кварацхелия явно прибавил в командной игре, ну а свой гол забил мастерски, как он умеет.

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0). 24-летний Кварацхелия отметился голом в этой игре. Всего он провел за парижан 25 матчей в сезоне-2024/25, забив 6 голов и отдав 7 результативных передач.