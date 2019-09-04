Тренер сборной США сообщил, что Тимоти Веа получил серьезную травму

Нападающий «Лилля» и сборной США серьезно травмировался, сообщил главный тренер американцев Грегг Берхалтер.

— Веа получил очень серьезный разрыв подколенного сухожилия, — цитирует тренера Yahoo Sports. — Сейчас он восстанавливается

Таким образом, 19-летний футболист пропустит товарищеские матчи со сборными Мексики и Уругвая. В текущем сезоне он провел два матча за «Лилль» в чемпионате Франции.