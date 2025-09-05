Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда, тренеру «ПСЖ» сделают операцию

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике травмировался при падении с велосипеда.

Как сообщает пресс-служба парижан, специалист сломал ключицу. Испанца доставили в отделение неотложной помощи, ему предстоит операция.

«ПСЖ» проведет следующий матч 14 сентября — в чемпионате Франции столичные примут «Ланс». После трех туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 9 очков и занимает первое место в таблице.