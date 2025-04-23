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Сегодня, 06:40

Главный тренер «ПСЖ» Энрике: «Побить рекорд «Милана» — это восхитительно»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил рекорд команды по длительности беспроигрышной серии в гостевых матчах в истории топ-5 лиг Европы.

Во вторник, 22 апреля, «парижане» сыграли вничью с «Нантом» (1:1) в перенесенном 29-м туре чемпионата Франции. «ПСЖ» провел 39 матчей подряд без поражений на выезде (30 побед, 9 ничьих) и превзошел рекорд «Милана», установленный в 1993 году.

«Побить рекорд «Милана» — особенное событие, это восхитительно. Эта серия началась с Кристофа Гальтье, так что я снимаю перед ним шляпу. Все прекрасно, кроме сегодняшнего результата — мы хотели победить», — приводит L'Еquipe слова Гвардиолы.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне. За четыре тура до окончания турнира команда с 78 очками располагается на первом месте в лиге 1.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» упустил победу над «Нантом», пропустив на 83-й минуте. Сафонов остался в запасе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 - : -
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 25 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
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