Луис Энрике: «Сафонов настоящий специалист в серии пенальти»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру российского вратаря Матвея Сафонова в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка Франции против «Ланса». Парижане победили со счетом 1:1 (по пен. 4:3).

«Сафонов — настоящий специалист в таких ситуациях, и он снова это доказал. Мы очень довольны этим результатом, тем более что одержали победу в сложной борьбе. У нас большие надежды на 2025 год», — цитирует Энрике L`Equipe.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.