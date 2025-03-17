Луис Энрике: «Марсель» показал характер. Это команда топ-уровня»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Марселем» (3:1) в 26-м туре лиги 1.
«Значение этого матча было сложно переоценить. Класико — особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов.
«Марсель» показал характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным», — сказал Энрике после игры.
После этого матча «ПСЖ» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Марсель» с 49 очками — на второй строчке.
