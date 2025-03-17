Футбол
17 марта, 15:03

Луис Энрике: «Марсель» показал характер. Это команда топ-уровня»

Руслан Минаев

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Марселем» (3:1) в 26-м туре лиги 1.

«Значение этого матча было сложно переоценить. Класико — особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов.

«Марсель» показал характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным», — сказал Энрике после игры.

После этого матча «ПСЖ» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Марсель» с 49 очками — на второй строчке.

ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
«ПСЖ» дома обыграл «Марсель», Сафонов остался в запасе

Гамейро объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
3
 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
9
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
10
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
11
 Париж 6 2 1 3 10-13 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 6 0 2 4 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 - : -
4.10 18:00
Метц – Марсель
 - : -
4.10 20:00
Брест – Нант
 - : -
4.10 22:05
Осер – Ланс
 - : -
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
Пабло Пажи

Пабло Пажи

Лорьян

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 3 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Отавио

Отавио

Париж

 4 1 1
Вся статистика

