Тренер «ПСЖ» Энрике: «Травма Рамуша кажется серьезной»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал повреждение форварда парижан Гонсалу Рамуша в матче против «Гавра» (4:1) в первом туре французской лиги 1.

«Я не врач, но травма кажется серьезной. Он получил вывих лодыжки. Мы надеемся, что он вернется в строй как можно скорее», — приводит слова Энрике RMC Sport.

23-летний португалец вышел в стартовом составе «ПСЖ», но из-за травмы покинул поле уже на 20-й минуте.