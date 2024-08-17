Тренер «ПСЖ» Энрике: «Травма Рамуша кажется серьезной»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал повреждение форварда парижан Гонсалу Рамуша в матче против «Гавра» (4:1) в первом туре французской лиги 1.
«Я не врач, но травма кажется серьезной. Он получил вывих лодыжки. Мы надеемся, что он вернется в строй как можно скорее», — приводит слова Энрике RMC Sport.
23-летний португалец вышел в стартовом составе «ПСЖ», но из-за травмы покинул поле уже на 20-й минуте.
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|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
18
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|1
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|1
|
|
Гонсалу Рамуш
ПСЖ
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Готье Льорис
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|1
|0
|1
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