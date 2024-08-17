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Тренер «ПСЖ» Энрике: «Травма Рамуша кажется серьезной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал повреждение форварда парижан Гонсалу Рамуша в матче против «Гавра» (4:1) в первом туре французской лиги 1.

«Я не врач, но травма кажется серьезной. Он получил вывих лодыжки. Мы надеемся, что он вернется в строй как можно скорее», — приводит слова Энрике RMC Sport.

23-летний португалец вышел в стартовом составе «ПСЖ», но из-за травмы покинул поле уже на 20-й минуте.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
Луис Энрике
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