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Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» прокомментировал слухи о возвращении Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце прокомментировал слухи о том, что в команду может вернуться форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Меня смущают вопросы о нем, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, — это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был», — приводит слова Хайнце Footmercato.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Также СМИ сообщали, что он отклонил первое предложение парижан о продлении из-за того, что его не устроили финансовые детали контракта.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где они обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Ньюэллз Олд Бойз
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
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 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
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 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
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 Нант 26 6 10 10 27-34 28
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 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
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 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
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 Осер 26 5 7 14 23-49 22
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 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
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 Труа 26 4 8 14 36-57 20
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