Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» прокомментировал слухи о возвращении Месси

Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце прокомментировал слухи о том, что в команду может вернуться форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Меня смущают вопросы о нем, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, — это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был», — приводит слова Хайнце Footmercato.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Также СМИ сообщали, что он отклонил первое предложение парижан о продлении из-за того, что его не устроили финансовые детали контракта.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где они обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.