Тренер "Нанта" Халилходжич призвал продолжать поиски Салы

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич считает, что нельзя прекращать поиски пропавшего нападающего Эмилиано Салы. Ранее полиция решила прекратить поиски.

- Нельзя просто взять и прекратить поиски. Для меня это недопустимо. Представьте, как это выглядит для его семьи, - цитирует специалиста Fox Sports. - Как клуб, мы сейчас едины как никогда. "Нант" это большая семья. Даже в этой ситуации нам нужно готовиться к следующему матчу. Мы шокированы, но должны продолжать работать. Жизнь продолжается, и мы должны двигаться вперед.

До этого сообщалось, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолета с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми Салу и пилота уже нет шансов. Родственники игрока решили продолжить поиски за свои деньги.

Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший в "Кардифф" из "Нанта"​ три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.