Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Тренер «Монпелье»: «Стоит Неймара зацепить, как он тут же начинает плакать»

08:49
Теги:

Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Неймара. Во время матча чемпионата Франции между этими командами Неймар вступил в словесную перепалку с игроком «Монпелье» Энди Делором. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».

— Неймар играет так, чтобы спровоцировать своих соперников, — цитирует RMC Дер Закаряна. — Он это делает своей игрой, своим дриблингом, своим поведением. Но если кто-то его цепляет, Неймар тут же начинает плакать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир