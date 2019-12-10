Тренер «Монпелье»: «Стоит Неймара зацепить, как он тут же начинает плакать»

Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Неймара. Во время матча чемпионата Франции между этими командами Неймар вступил в словесную перепалку с игроком «Монпелье» Энди Делором. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».

— Неймар играет так, чтобы спровоцировать своих соперников, — цитирует RMC Дер Закаряна. — Он это делает своей игрой, своим дриблингом, своим поведением. Но если кто-то его цепляет, Неймар тут же начинает плакать.