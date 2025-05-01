Тренер «Монако» заявил, что Головин выбыл до конца сезона

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подтвердил, что российский полузащитник Александр Головин выбыл до конца сезона.

Австрийский специалист отметил, что причиной тому является травма приводящей мышцы, из-за которой хавбек пропустил матч 31-го тура лиги 1 против «Гавра» (1:1).

В этом сезоне на счету 28-летнего Головина 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.