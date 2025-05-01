Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

1 мая, 16:50

Тренер «Монако» заявил, что Головин выбыл до конца сезона

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подтвердил, что российский полузащитник Александр Головин выбыл до конца сезона.

Австрийский специалист отметил, что причиной тому является травма приводящей мышцы, из-за которой хавбек пропустил матч 31-го тура лиги 1 против «Гавра» (1:1).

В этом сезоне на счету 28-летнего Головина 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
Читайте также
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    выбыл - и выбыл. хорошо, что не в спартак.

    01.05.2025

  • spartsmen

    и водочки по-немногу, как старые мастера :)

    01.05.2025

  • Правдобур

    Что значит Лучший в команде! Выбыл, Монако сразу начал проигрывать и опустился на 3 место!

    01.05.2025

  • bond1951

    сколько хрусталей сейчас..........картофан с салом жрите а не сю сю мусю..............противно читать........

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    01.05.2025

    • Маркиньос может покинуть «ПСЖ» летом 2025 года

    Агент Головина считает, что у полузащитника «Монако» есть шанс выйти на поле в этом сезоне
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости