Поконьоли заявил, что Головин выкладывался на тренировках после двух удалений подряд

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли оценил игру российского полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0), в котором хавбек отметился голевой передачей. Специалист обратил внимание на осторожность футболиста в стыках после двух удалений подряд.

«Ни для кого не секрет, что он пропустил две игры из-за удалений, но все равно отправился с командой на ответный матч Лиги чемпионов в Париж. С тех пор он выкладывался на всех тренировках, а в матче с «Анже» благодаря яркой игре записал на свой счет результативную передачу. Что касается настроя, то он не подвел команду, однако в отдельных эпизодах мне показалось, что он сомневался: стоит ли вступать в единоборства в полную силу или нет. Теперь нужно найти золотую середину — вести борьбу на максимуме, но при этом с умом и в рамках правил», — цитирует Поконьоли пресс-служба «Монако».

Головин получил две красные карточки в течение одной недели: 13 февраля в матче Лиги 1 с «Нантом» (3:1), а 17 февраля — в игре Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3).

6 марта «Монако» на выезде встретится с «ПСЖ» в 25-м туре чемпионата Франции.

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