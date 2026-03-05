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5 марта, 19:58

Поконьоли заявил, что Головин выкладывался на тренировках после двух удалений подряд

Алина Савинова

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли оценил игру российского полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0), в котором хавбек отметился голевой передачей. Специалист обратил внимание на осторожность футболиста в стыках после двух удалений подряд.

«Ни для кого не секрет, что он пропустил две игры из-за удалений, но все равно отправился с командой на ответный матч Лиги чемпионов в Париж. С тех пор он выкладывался на всех тренировках, а в матче с «Анже» благодаря яркой игре записал на свой счет результативную передачу. Что касается настроя, то он не подвел команду, однако в отдельных эпизодах мне показалось, что он сомневался: стоит ли вступать в единоборства в полную силу или нет. Теперь нужно найти золотую середину — вести борьбу на максимуме, но при этом с умом и в рамках правил», — цитирует Поконьоли пресс-служба «Монако».

Головин получил две красные карточки в течение одной недели: 13 февраля в матче Лиги 1 с «Нантом» (3:1), а 17 февраля — в игре Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3).

6 марта «Монако» на выезде встретится с «ПСЖ» в 25-м туре чемпионата Франции.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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33 тур
34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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