Тренер «Монако» Поконьоли: «Погба близок к возвращению в состав»
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли рассказал, когда полузащитник Поль Погба сможет вернуться после травмы.
«Поль близок к возвращению в состав. Мы каждый день в процессе. На данный момент все идет хорошо. Ожидаю, что пройдет немного времени, и мы сможем снова увидеть его в составе. Когда он вернется, нам предстоит оценить, каким игроком он является сейчас. Тем, что играл за «Манчестер Юнайтед» или тем, который был в «Ювентусе», — приводит слова Поконьоли Footmercato.
11 октбря на тренировке 32-летний Погба получил растяжение мышцы правого бедра.
«Монако» этим летом объявил о подписании контракта с полузащитником, который отбыл дисквалификацию за допинг. Последний раз чемпион мира-2018 выходил на поле в официальном матче в сентябре 2023 года.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
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|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
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|21:45
|Ницца – Лорьян
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|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
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|22.08
|21:45
|Труа – Париж
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|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
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|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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