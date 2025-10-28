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28 октября 2025, 19:50

Тренер «Монако» Поконьоли: «Погба близок к возвращению в состав»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли рассказал, когда полузащитник Поль Погба сможет вернуться после травмы.

«Поль близок к возвращению в состав. Мы каждый день в процессе. На данный момент все идет хорошо. Ожидаю, что пройдет немного времени, и мы сможем снова увидеть его в составе. Когда он вернется, нам предстоит оценить, каким игроком он является сейчас. Тем, что играл за «Манчестер Юнайтед» или тем, который был в «Ювентусе», — приводит слова Поконьоли Footmercato.

11 октбря на тренировке 32-летний Погба получил растяжение мышцы правого бедра.

«Монако» этим летом объявил о подписании контракта с полузащитником, который отбыл дисквалификацию за допинг. Последний раз чемпион мира-2018 выходил на поле в официальном матче в сентябре 2023 года.

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Поль Погба
Футбол
ФК Монако
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