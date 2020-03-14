Тренер «Монако» из-за коронавируса покинул дом в Италии и живет в отеле
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Главный тренер «Монако» Роберт Морено вынужден покинуть дом в итальянской Бордигере, сообщает GFFN. Причиной стала эпидемия коронавируса, из-за которой были закрыты границы.
Морено и его семья вынуждены жить в отеле Монако, чтобы продолжать работу с командой.
Из-за коронавируса приостановлено проведение чемпионата Франции, а также отменены тренировки большинства клубов.
В составе «Монако» играет россиянин Александр Головин.