Тренер «Монако» из-за коронавируса покинул дом в Италии и живет в отеле

Главный тренер «Монако» Роберт Морено вынужден покинуть дом в итальянской Бордигере, сообщает GFFN. Причиной стала эпидемия коронавируса, из-за которой были закрыты границы.

Морено и его семья вынуждены жить в отеле Монако, чтобы продолжать работу с командой.

Из-за коронавируса приостановлено проведение чемпионата Франции, а также отменены тренировки большинства клубов.

В составе «Монако» играет россиянин Александр Головин.