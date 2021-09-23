Тренер «Метца» посоветовал Мбаппе быть скромнее
06:18
Главный тренер «Метца» Фредерика Антонетти после поражения от «ПСЖ» (1:2) в 7-м туре лиги 1 обратился к нападающему парижан Кильяну Мбаппе.
«Мбаппе должен вести себя лучше, если хочет, чтобы его любили. Я люблю этого игрока, он очень, очень силен, но ему было бы полезно иметь более скромную сторону»", — цитирует L'Equipe Антонетти.
В этом сезоне 22-летний француз сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.
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