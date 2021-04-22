Тренер «Марселя» выразил надежду на то, что Товен не покинет команду

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли выразил надежду на то, что нападающий команды Флориан Товен не покинет команду по окончании сезона-2020/21.

«Мы надеемся, что Флориан продолжит работать с нами, но решать ему и его агенту. Со спортивной точки зрения мы надеемся, что Товен никуда не уйдет», — приводит Goal слова Сампаоли.

В сезоне-2020/21 Товен провел 40 матчей за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с клубом действует до конца июня 2021 года. 10 апреля сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Миланом».