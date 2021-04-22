Тренер «Марселя» выразил надежду на то, что Товен не покинет команду
21:47
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли выразил надежду на то, что нападающий команды Флориан Товен не покинет команду по окончании сезона-2020/21.
«Мы надеемся, что Флориан продолжит работать с нами, но решать ему и его агенту. Со спортивной точки зрения мы надеемся, что Товен никуда не уйдет», — приводит Goal слова Сампаоли.
В сезоне-2020/21 Товен провел 40 матчей за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с клубом действует до конца июня 2021 года. 10 апреля сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Миланом».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/rz5gh3p8mub81vwlp4fzxdw1i#5dbfbc8kq1b01bfrr63yxapap
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