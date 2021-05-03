Тренер «Лиона» обвинил игроков «Монако» в провокациях

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о потасовке, произошедшей после матча 35-го тура лиги 1 с «Монако» (3:2).

«Какой смысл нашим игрокам получать красные карточки, если они выигрывают, а до конца сезона осталось три тура? Провокация шла от игроков «Монако», это ненормально, что мы получали удаления, хотя ничего не сделали», — цитирует Гарсию L`Equipe.

После окончания игры, между игроками команд произошла стычка. В итоге главный арбитр матча Клеман Тюрпен после финального свистка удалил игрока «Лиона» Маттиа Де Шильо, а у «Монако» — Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри.