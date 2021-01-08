Тренер «Лиона» Гарсия высказался о возможном уходе Дембеле в «Атлетико»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался по поводу информации, что нападающий Мусса Дембеле в скором времени станет игроком «Атлетико».

«Дембеле — один из важных игроков команды. Конечно, мы хотели бы, чтобы он остался в команде. Но, если он решил уйти, нужно обязательно найти замену. Однако повторюсь, мы хотели бы, чтобы он остался», — цитирует Гарсию RMC.

Сообщалось, что «Атлетико» ищет подходящую замену недавно ушедшему Диего Косте.

В этом сезоне 24-летний француз отметился лишь раз в 16 матчах лиги 1. Его контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.