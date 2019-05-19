Тренер "Кана": "Как можно было с ВАР засчитать такой гол Фалькао?"

Тренер "Кана" Роллан Курбис возмущен тем, как был засчитан гол нападающего "Монако" Радамеля Фалькао с фолом против защитника в матче чемпионата Франции с "Амьеном" (2:0). Монегаски являются конкурентами "Кана" в борьбе за выживание.

– Как мы можем это принять? Конечно, я сочувствую "Монако", больно видеть команду на этом месте, но я считаю, что такие попытки выглядят неуклюже. Им для мотивации нужно два миллиона евро бонусов. Видимо, это сработало, – цитирует L’Equipe Курбиса. – Но больше меня беспокоит, как работает ВАР. Как Тюрпен, который является одним из наших лучших судей, смог подтвердить гол Фалькао? В старые времена, до ВАР, не было бы претензий, можно было бы оправдаться. Но тут. Зачем мы вообще изобретали ВАР? И что сказали видеоассистенты Тюрпену? Я не знаю. Никто не знает, что случилось бы в игре, не забей "Монако" этот мяч. В последнем туре "Монако" играет в Ницце. Без этой победы ситуация была бы кардинально иной для "Монако", "Амьена" и для нас. Мы могли бы спастись. В моем возрасте нелепо завидовать. Я не завидую. Но волнуюсь по поводу такого использования ВАР.