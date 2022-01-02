Тренер «Брюгге» Филипп Клеман присутствует на матче «Монако» с «Кевийи-Руаном»
На матче 1/16 финала Кубка Франции «Кевийи-Руан» — «Монако» присутствует главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.
Ранее сообщалось, что специалист станет главным тренером «Монако». Он заменит на этом посту уволенного ранее Нико Ковача.
47-летний Клеман ранее также работал с «Генком». За свою тренерскую карьеру он трижды выигрывал чемпионат Бельгии.
Подробнее о тренере можно прочитать в материале «СЭ».
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